Как прстроена былина Илья Муромец и Соловей разбойник?Выдилите элементы композиции !!!пожалуйста помогите!!!

Гость: Гость:

Это картина как-то выглядеть так. Вот Иван М. мчится на злотогривом коне, проезжает деревню и ему говорят: -Не едь туда там соловей-разбойник убить может. -Ха, соловей-разбойник я его выиграю! -Ну ладно, поейжай что- ли. Едет-едет Илья и видео на дереве с. р. Как задымит он из своих ноздрь горячих! По боролись они и побидило Добро (Илья)!