Свойства водных масс в индийском океане
География
Свойства водных масс в индийском океане
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это теплые и влажные воздушные массы,но обычно зимой,если они проходят на континент,то вызывают сильные, продолжительные дожди ,следовательно,и наводнения :D
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