Опыт и ошибки Сочинение "Опыт и ошибки". Как говорил древнеримский философ Цицер??н: “Человеку свойственно ошибаться”. Действительно, невозможно прожить жизнь, не совершив ни одной ошибки. Ошибки могут испортить человеку жизн...
Литература
Опыт и ошибки Сочинение "Опыт и ошибки". Как говорил древнеримский философ Цицер??н: “Человеку свойственно ошибаться”. Действительно, невозможно прожить жизнь, не совершив ни одной ошибки. Ошибки могут испортить человеку жизнь, даже сломить его душу, но они же могу дать богатый жизненный опыт. И пусть нам свойственно ошибаться, ведь каждый учится на своих ошибках и иногда даже ошибках других людей. Многие литературные персонажи совершают ошибки, но не все стараются исправить их. В пьесе А.П. Чехова “Вишневый сад” ошибку совершает Раневская, так как она отказалась от предложений по спасению имения, которые ей предлагал Лопахин. Но все же понять Раневскую можно, ведь согласившись, она могла потерять наследие семьи. Я считаю, главная ошибка в этом произведении это уничтожение Вишневого сада, который является памятью о жизни прошлого поколения и следствие этого происходит разрыв отношений. Прочитав данную пьесу, я начал понимать, что нужно хранить память о прошлом, но это только моё мнение, каждый думает по-своему, но я надеюсь, что многие согласятся с тем, что мы должны оберегать все то, что оставили нам наши предки. Я считаю, что каждый человек должен расплачиваться за свои ошибки и стараться исправлять их любой ценой. В романе Ф.М. Достоевского “преступление и наказание” ошибки персонажа стоила две невинные жизни. Ошибочный план Раскольникова забрал жизнь Лизы и не родившегося ребенка, но этот поступок кардинально повлиял на жизнь главного героя. Иногда кто-нибудь может сказать о том, что он убийца и не должен быть прощен, но прочитав о его состоянии после убийства, я стал смотреть на него другим взглядом. Но он заплатил за свои ошибки собою и только благодаря Соне он смог справится со своими душевными терзаниями. Говоря об опыте и ошибках, мне приходят слова советского филолога Д.С. Лихачева, который говорил: “восхищаясь умением фигуристов исправлять ошибки во время танца. Это искусство, огромное искусство”, но в жизни ошибок намного больше и каждому нужно уметь исправлять их, немедленно и красиво, ведь ничто так не учит, как осознание своих ошибок. Размышляя над судьбами разных героев, мы понимаем, что именно совершенные ошибки и их исправления, вечная работа над собой. Это поиск истины и стремление к духовной гармонии приводят нас к обретению настоящего опыта и к обретению счастья. Народная мудрость гласит: “не ошибается только тот, кто ничего не делает”.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всю свою жизнь мы пытаемся добиться желаемых целей, хотя часто при этом допускаем ошибки, промахи. Все эти трудности люди переносят по-разному: кто-то впадает в депрессию, другой пытается начать все заново, а многие ставят перед собой новые цели, учитывая печальный опыт в достижении предыдущих. На мой взгляд, в этом и заключается весь смысл человеческой жизни. Жизнь — это вечный поиск себя, постоянная борьба за свое предназначение. И если в этой борьбе появляются «раны» и «ссадины», то это не повод для уныния. Потому что это ваши собственные ошибки, на которые вы имеете право. Будет что вспомнить в будущем, когда желаемое будет достигнуто, «раны» заживут и даже станет немного грустно, что все это уже позади. Никогда не нужно оглядываться назад, сожалеть о сделанном или, наоборот, несделанном. Это только пустая трата энергии. Полезно только проанализировать опыт прошлых ошибок и хорошенько обдумать, что сделать, чтобы в будущем их избежать. Изучая биографии известных людей, мы можем убедиться, что и они не были совершенны. Их творческий путь был чередой взлетов и падений, находок и потерь. Но они стали знаменитыми, уважаемыми и почитаемыми. Мы помним о них, изучаем их творчество, спорим и восхищаемся. Главное, что они оставили после себя этот весомый след. Очень интересен тот факт, что многие открытия произошли тоже в результате ошибки. Например, открытие Америки (поиск нового пути в Индию) и многие другие географические открытия произошли только благодаря упорству мужественных исследователей, которые предполагали обнаружить совсем другие страны. Подобные ошибки можно назвать счастливыми случайностями. Так что ошибка — это ступенька к знаниям, успеху. Ее необходимо только преодолеть и не оступаться. Наша жизнь — это высокая лестница. И хочется пожелать, чтобы эта лестница вела только вверх. Я считаю, что человек рождается для того, чтобы совершить много хорошего и нужного, чтобы оставить свой, пусть даже небольшой, след в истории. Чтобы сделать это, нужно много знать. Маленькие дети очень часто ошибаются, потому что они еще многого не знают. Они учатся: пробуют, ошибаются, потом делают выводы и в итоге поступают правильно. Но это непростой и долгий путь. И помогают нам на этом пути многие люди: родители, друзья, учителя. С детства нас учат родители, что такое хорошо и что такое плохо, как правильно поступать в той или иной ситуации. Мы учимся, читая хорошие книги, знакомясь с жизнью великих людей. Чтобы не совершать ошибок, нужно много знать и уметь, а эти знания приходят только с опытом. Ребенок хочет построить из кубиков башню — и постепенно, кубик за кубиком, учится ее складывать. Одна неудачная попытка, вторая, третья, а затем башня стоит устойчиво и прочно, не падает. Желание помогает ребенку справиться со своей задачей. Желание поможет любому человеку одолеть множество других дел.
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