Опыт и ошибки Сочинение "Опыт и ошибки". Как говорил древнеримский философ Цицер??н: “Человеку свойственно ошибаться”. Действительно, невозможно прожить жизнь, не совершив ни одной ошибки. Ошибки могут испортить человеку жизн...

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Всю свою жизнь мы пытаемся добиться желаемых целей, хотя часто при этом допускаем ошибки, промахи. Все эти трудности люди переносят по-разному: кто-то впадает в депрессию, другой пытается начать все заново, а многие ставят перед собой новые цели, учитывая печальный опыт в достижении предыдущих. На мой взгляд, в этом и заключается весь смысл человеческой жизни. Жизнь — это вечный поиск себя, постоянная борьба за свое предназначение. И если в этой борьбе появляются «раны» и «ссадины», то это не повод для уныния. Потому что это ваши собственные ошибки, на которые вы имеете право. Будет что вспомнить в будущем, когда желаемое будет достигнуто, «раны» заживут и даже станет немного грустно, что все это уже позади. Никогда не нужно оглядываться назад, сожалеть о сделанном или, наоборот, несделанном. Это только пустая трата энергии. Полезно только проанализировать опыт прошлых ошибок и хорошенько обдумать, что сделать, чтобы в будущем их избежать. Изучая биографии известных людей, мы можем убедиться, что и они не были совершенны. Их творческий путь был чередой взлетов и падений, находок и потерь. Но они стали знаменитыми, уважаемыми и почитаемыми. Мы помним о них, изучаем их творчество, спорим и восхищаемся. Главное, что они оставили после себя этот весомый след. Очень интересен тот факт, что многие открытия произошли тоже в результате ошибки. Например, открытие Америки (поиск нового пути в Индию) и многие другие географические открытия произошли только благодаря упорству мужественных исследователей, которые предполагали обнаружить совсем другие страны. Подобные ошибки можно назвать счастливыми случайностями. Так что ошибка — это ступенька к знаниям, успеху. Ее необходимо только преодолеть и не оступаться. Наша жизнь — это высокая лестница. И хочется пожелать, чтобы эта лестница вела только вверх. Я считаю, что человек рождается для того, чтобы совершить много хорошего и нужного, чтобы оставить свой, пусть даже небольшой, след в истории. Чтобы сделать это, нужно много знать. Маленькие дети очень часто ошибаются, потому что они еще многого не знают. Они учатся: пробуют, ошибаются, потом делают выводы и в итоге поступают правильно. Но это непростой и долгий путь. И помогают нам на этом пути многие люди: родители, друзья, учителя. С детства нас учат родители, что такое хорошо и что такое плохо, как правильно поступать в той или иной ситуации. Мы учимся, читая хорошие книги, знакомясь с жизнью великих людей. Чтобы не совершать ошибок, нужно много знать и уметь, а эти знания приходят только с опытом. Ребенок хочет построить из кубиков башню — и постепенно, кубик за кубиком, учится ее складывать. Одна неудачная попытка, вторая, третья, а затем башня стоит устойчиво и прочно, не падает. Желание помогает ребенку справиться со своей задачей. Желание поможет любому человеку одолеть множество других дел.