Краткий перессказ баллады кубок

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Краткий перессказ баллады кубок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отважный юноша решается добиться королевской милости. Он рискует своей жизнью и бросается за кубком, брошенным королём в пучину морскую.  Ему удаётся вернуться оттуда живым! После этого монарх вновь решает испытать судьбу и  посылает храбреца в море. На этот раз награда - дочь самого короля. Но отважный юноша погибает, так и не достигнув берега.... это если прям кратко-кратко
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