Краткий перессказ баллады кубок

Гость: Гость:

Отважный юноша решается добиться королевской милости. Он рискует своей жизнью и бросается за кубком, брошенным королём в пучину морскую. Ему удаётся вернуться оттуда живым! После этого монарх вновь решает испытать судьбу и посылает храбреца в море. На этот раз награда - дочь самого короля. Но отважный юноша погибает, так и не достигнув берега.... это если прям кратко-кратко