Где главные члены предложения в предложении?, и как они называются : около изгород?? раздается свист птички.

Русский язык
Где главные члены предложения в предложении?, и как они называются : около изгород?? раздается свист птички.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто,что ПТИЧКИ-подлежащие выражено существительным,они что делают СВИСТЯТ-это сказуемое выражено глаголом
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