Какие черты характера человека привлекали людей в прошлом
Обществознание
Какие черты характера человека привлекали людей в прошлом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скромность, вежливость, доброту, чувство юмора. Ну вообще все положительные качества)
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