1. Почему аскариды очень плодовиты? 2. Сравните строение и процессы жезнедеятельн??сти плоских и круглых червей. Что у них общего? Чем они различаются?
Биология
1. Почему аскариды очень плодовиты? 2. Сравните строение и процессы жезнедеятельн??сти плоских и круглых червей. Что у них общего? Чем они различаются?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Это необходимо для дальнейшего существования, т.к. с большой плодовитостью у них есть больше шансов выжить ( т.к. до взрослой особи доживает небольшой процент ) 2.Общее: 1. наиболее развита половая система 2. имеют двустороннюю симметрию 3. обитают в морях, пресных водоёмах и влажных местах суши, также некоторые являются паразитами животных и человека + некоторые вредители растений Различное: 1. У круглых червей присутствует первичная полость тела, а у плоских она отсутствует 2. У круглых есть анальное отверстие, а у плоских его нет 3. У круглых червей тело нечленистое, обычно длинное, округлое в поперечном сечении, а у плоских червей тело листовидное или лентовидное
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