"Речь человека-это показатель его интеллектуального и нравственного развития" Н??пишите мини сочинение, пожалуйста

Гость: Гость:

Правда ли, что речь человека — показатель интеллектуального и нравственного развития? Я считаю, что, бесспорно, да. Именно грамотно построенная речь может служить одним из главных показателей начитанности человека, его эрудированности. Можно заметить, что человека, который употребляет в своём разговоре красивые обороты, какие-то интересные факты и собственные размышления, намного приятнее слушать, чем того, кто использует слова-паразиты, не может правильно выразить свою мысль. С грамотными людьми хочется общаться, ведь они всегда могут поддержать любую тему, а это значит, что речь человека действительной является показателем интеллектуального и нравственного развития, к которому мы должны стремиться.