1.Что такое потребности? 2.Какие потребности есть у человека? 3.Как проявляется индивидуальный характер потребностей? 4.Что составляет духовный мир человека? 5.Что такое мышление? 6.Чем чувства человека отличаются от его эмоций?

Обществознание
1.Что такое потребности? 2.Какие потребности есть у человека? 3.Как проявляется индивидуальный характер потребностей? 4.Что составляет духовный мир человека? 5.Что такое мышление? 6.Чем чувства человека отличаются от его эмоций?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это что человек чувствует делает и говорит!!
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