1.Что такое потребности? 2.Какие потребности есть у человека? 3.Как проявляется индивидуальный характер потребностей? 4.Что составляет духовный мир человека? 5.Что такое мышление? 6.Чем чувства человека отличаются от его эмоций?

Обществознание

1.Что такое потребности? 2.Какие потребности есть у человека? 3.Как проявляется индивидуальный характер потребностей? 4.Что составляет духовный мир человека? 5.Что такое мышление? 6.Чем чувства человека отличаются от его эмоций?

Автор: Гость