Как правильно писать слово будете или будите
Русский язык
Как правильно писать слово будете или будите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будете это-вопросительное слово ПРИМЕР:Вы БУДЕТЕ гулять? Будите это-кого-то разбудить ПРИМЕР:Мы тебя РАЗБУДИЛИ!
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