Место службы шуберта его ученики

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Франц Шуберт родился 31 января 1797 года в Вене и был четвертым сыном в семье школьного учителя, любившего музыку. Еще мальчиком он пел в Венской придворной капелле, затем помогал отцу в школе. К девятнадцати годам Франц написал уже более 250 песен, несколько симфоний и других музыкальных произведений. Но широкое признание пришло к нему в 1820-х годах. В 1828 году состоялся его концерт, на котором он сам и другие музыканты исполняли его произведения. Это было за несколько месяцев до смерти композитора. Несмотря на короткую жизнь, Шуберт сочинил 9 симфоний, сонаты, писал камерную музыку. Но особое место в его творчестве занимают песни, которых он написал более 600. Он обогатил существующие песни, написал новые на стихи таких выдающихся поэтов как Гёте, Шиллер, Шекспир, Скотт и других. Именно песни прославили Шуберта при жизни. Но он писал еще квартеты, кантаты, мессы и оратории. И в классической музыке Шуберта ясно проявляется влияние лирической песенной темы. Его лучшими классическими произведениями считаются «Неоконченная симфония» (1822) и «Большая симфония C-dur» (1825-1828). Очень популярна фортепианная музыка композитора: вальсы, лендлеры, галопы, экосезы, марши, полонезы. Многие произведения предназначены для домашнего исполнения. Франц Шуберт умер от брюшного тифа в Вене 19 ноября 1828 года. Согласно последнему пожеланию, Шуберта похоронили на кладбище, где за год до того был погребен боготворимый им Бетховен.