Значение адсорбции при хранении сырья и продуктов питания

Химия
Значение адсорбции при хранении сырья и продуктов питания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правила товарного соседства.контроль влажности складских помещений.виды тары.обработка жировыми веществами технологического оборудования в кулинарии ,кондитерском производстве,хлебопечения.и тд
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