Значение адсорбции при хранении сырья и продуктов питания
Химия
Значение адсорбции при хранении сырья и продуктов питания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правила товарного соседства.контроль влажности складских помещений.виды тары.обработка жировыми веществами технологического оборудования в кулинарии ,кондитерском производстве,хлебопечения.и тд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
1. Что такое потребности ? 2 . Какие потребности есть у человека ? 3. Как проявляется индивидуальный характер потребностей ? 4. Что составляет духо...
Русский язык
Українська література