Сочинение рассуждение на тему что такое дружба где то 75 слов

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ДРУЖБА. Что такое дружба? Каждый человек понимает ее значение в жизни по своему: для одних это понимание, для других – возможность увлекательно и незабываемо проводить свободное время. Для меня дружба – это, прежде всего, ощущение поддержки близкого человека и твердая уверенность в том, что он придет на помощь в трудную минуту. Настоящий друг не умеет завидовать, обижать или причинять боль: для него не важен социальный статус, он близок тебе по духу и понимает с полуслова. Не обязательно, чтобы настоящий друг соглашался с вашей любой точкой зрения: гораздо ценнее, чтобы он поддерживал вас, даже если не согласен с вашими взглядами на жизнь. Настоящий друг может покритиковать, но никогда не солжет из лести и сознательно не унизит. Тайны, которыми ты делишься с другом, остаются только между вами двоими, и этим цениться и проверяется искренность истинного отношения к вам человека. Дружба не подвластна времени, а эмоции в общении с другом не меняются: даже много лет спустя у людей находятся общие темы для разговоров, трепетные воспоминания и общие ценности в жизни. Друг способен простить вам не только мелкие оплошности, но и серьезные промахи и никогда не будет попрекать совершенными ошибками. Настоящий друг – это тот человек, с которым вы никогда не будете скучать, и который не даст скучать вам. И в радости и в горести рядом с нами должен находиться только преданный и верный друг. Но можно ли в современном мире, где полно искушений и соблазнов, искренне испытывать настоящую дружбу? На мой взгляд, дружба – единственное чувство, которому неподвластно притворство: она не терпит лжи и масок. С настоящим другом у человека не возникает потребности скрывать свои черты характера, возможные недостатки и выдавать себя за того, кем на самом деле не являешься. Мне кажется, что наше поколение неправильно понимает истинность настоящей дружбы. Многие мои сверстники называют друзьями людей, которых знают непродолжительное время, которым еще не могут доверять, но уже называют их чуть ли не братьями и сестрами. Дружба проверяется не только годами, но и испытаниями, которые человек встречает на протяжении всей жизни. Основным принципом дружеских отношений является верность. Доверие лишь укрепляет дружбу, а уверенность в том, что человек не предаст тебя, поддержит – доказательство настоящей дружбы. Важно понимать, что друг – это не идеальный человек: он может совершать ошибки и нелепые поступки. Главное, чтобы друг умел не только прощать, но и не таить зла.