Помогите! 2 класс! Раздели слова на две группы. Семья, соль, вьюга, метель, пальма, веселье, платье, вальс, варенье, гость, друзья, коньки, воробьи.

Русский язык
Помогите! 2 класс! Раздели слова на две группы. Семья, соль, вьюга, метель, пальма, веселье, платье, вальс, варенье, гость, друзья, коньки, воробьи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Соль,вьюга,метель,пальма,веселье,платье,вальс,гость,семья,варенье(множ.число) 2)друзья,коньки,воробьи (ед число)
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