Изложение на рассказ "Лесной Пожар"Паже!!!!!

Гость: Гость:

Не знаю то не то Лесные пожары возникают от небрежного обращения с огнём. Бросят окурок, горящую спичку, оставят тлеющие угли костра.Набежал ветерок, раздул пламя. Синий огонёк лизнул сухую ветку, зажёг и бежит по высохшей траве, прошлогодним листьям. Занялись ближайшие кусты и деревья. Бушует пламя. Густой дым ползёт в небо. Начался лесной пожар.Сколько деревьев уничтожит он! Сколько погибнет лесных жителей! Мечутся по лесу белки и зайцы. Лосёнок прижался к матери. От хищного зверя защищает она его острыми копытами сильных ног. Против огня она бессильна. А какое жуткое, тоскливое зрелище — выгоревшие участки! Много лет пройдёт, пока снова вырастет живой лес.