Запишите формулу вещества если в его состав входят:один атом кальция один атом се??ы и четыре атома кислорода вычислите относительную молекулярную массу этого вещества

Химия
Запишите формулу вещества если в его состав входят:один атом кальция один атом се??ы и четыре атома кислорода вычислите относительную молекулярную массу этого вещества
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CaSO4 Mr=40+32+16*4=136
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