Какое слоао состоит из приставки корня суыфикса и окончания 1 прилежный 2 заночевали 3 узнает 4 приморский

Русский язык
Какое слоао состоит из приставки корня суыфикса и окончания 1 прилежный 2 заночевали 3 узнает 4 приморский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилежный, приморский
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