Как решается уравнение 7x-4y+28=0 При нахождении значения x возникает вопрос . Наприм??р у нас уже найден y , он равен 7 , y(8,0) . Далее ищем значение x . Пусть y1=0 , тогда 7x-4*0+28=0 7x-0+28=0 7x-28=0 7x=28 X=28:7 X...

Алгебра
Как решается уравнение 7x-4y+28=0 При нахождении значения x возникает вопрос . Наприм??р у нас уже найден y , он равен 7 , y(8,0) . Далее ищем значение x . Пусть y1=0 , тогда 7x-4*0+28=0 7x-0+28=0 7x-28=0 7x=28 X=28:7 X=4 X(0,4) Ответ : x(0,4) Хотя в ответах написанно -4 . Почему так ?
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Гость:
У тебя почему то 28 превратилось в -28. Вот и всё
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