Когда и как появилась древняя Индия и Китай? Какие культуры выращивали? Кратко, ??ожалуйста.

История
Когда и как появилась древняя Индия и Китай? Какие культуры выращивали? Кратко, ??ожалуйста.
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Гость:
Выращивался рис,бамбук из которого они делали дома
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