Помогите по казахскому языку, пожалуйста.

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Помогите по казахскому языку, пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Там нужно на писать в какое время года у бабушки дедушки мамы папы и т.д день рождение
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