Помогите по химии!!! Уравнения. 1)Fe2O3= 2) CrCl3+HNO3= 3)Al2O3+HNO2= 4) Al+HCE= 5) Li2O+H3PO4= 6) Ba(No3)2+H2SO4= 7) ZnCL2+ALBr3=
Химия
Помогите по химии!!! Уравнения. 1)Fe2O3= 2) CrCl3+HNO3= 3)Al2O3+HNO2= 4) Al+HCE= 5) Li2O+H3PO4= 6) Ba(No3)2+H2SO4= 7) ZnCL2+ALBr3=
Ответ(ы):
Гость:
1)2Fe2O3=4Fe+3O2 2) CrCl3+3HNO3=Cr(NO3)3+3HCl 3)Al2O3+6HNO2=2Al(NO2)3+3H2O 4) 2Al+6HCl=2AlCl3+3H2 5) 3Li2O+2H3PO4=2Li3PO4+3H2O 6) Ba(NO3)2+H2SO4=BaSO4+2HNO3 7) ZnCl2+AlBr3=не идет
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