Помогите по русскому стр 94 упр 194 имёна сущ..

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Помогите по русскому стр 94 упр 194 имёна сущ..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растёт на грядке - предл. п. - грядка - 1 скл. нашли в капусте - предл. п. - капуста - 1 скл. ходили с подругой - дат. п. - подруга - 1 скл. вернулись с прогулки - род. п. - прогулка - 1 скл. стоит на горе - предл. п. - гора - 1 скл. подняться в гору - вин. п. - гора - 1 скл. спуститься в долину - вин. п. - долина - 1 скл. перейти через реку - вин. п. - река - 1 скл.
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