Помогите по русскому стр 94 упр 194 имёна сущ..

Гость: Гость:

Растёт на грядке - предл. п. - грядка - 1 скл. нашли в капусте - предл. п. - капуста - 1 скл. ходили с подругой - дат. п. - подруга - 1 скл. вернулись с прогулки - род. п. - прогулка - 1 скл. стоит на горе - предл. п. - гора - 1 скл. подняться в гору - вин. п. - гора - 1 скл. спуститься в долину - вин. п. - долина - 1 скл. перейти через реку - вин. п. - река - 1 скл.