Помогите сделать 2 задачи с числом x и с фактами о Москве или России.
Математика
Помогите сделать 2 задачи с числом x и с фактами о Москве или России.
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5234736364536364655264656564556564646566
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