Охарактеризуйте правовую политику большевиков первые законы и кодексы
Право
Охарактеризуйте правовую политику большевиков первые законы и кодексы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они действовали по немного измененной Лениным марксистской теории (т.е. нет собственного имущества и т.д.). Основной закон трактуется так - все для социализма. Надеюсь помог.
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