Пожалуйста приведите примеры терминов!!! Срочноо!!! Ну очень надо !!!!
Русский язык
Пожалуйста приведите примеры терминов!!! Срочноо!!! Ну очень надо !!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например: Расписание - График, содержащий сведения о времени, месте и последовательности совершения чего-н. Книга - Произведение печати в виде сброшюрованных, переплетённых листов бумаги с каким-н. текстом.
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