Помогите по-та оч срочно нужно!
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Помогите по-та оч срочно нужно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.How many cousins got you have? 2.How many grandparents got you have? 3.How many desks has got your classroom? 4.How many religions has got Russia? 5.How many students has got your class?
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