ПОМОГИТЕ ПОДАЛУЙСТА!!НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ЧТО ДЕЛАТЬ Укажіть найменше значення виразу x²-2x+1 А)1 б)-1. В)0. Г)2

Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОДАЛУЙСТА!!НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ЧТО ДЕЛАТЬ Укажіть найменше значення виразу x²-2x+1 А)1 б)-1. В)0. Г)2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решаешь квадратное уравнение х^2- 2х+1=0 и получаешь х=1
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