ПОМОГИТЕ ПОДАЛУЙСТА!!НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ЧТО ДЕЛАТЬ Укажіть найменше значення виразу x²-2x+1 А)1 б)-1. В)0. Г)2
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОДАЛУЙСТА!!НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ЧТО ДЕЛАТЬ Укажіть найменше значення виразу x²-2x+1 А)1 б)-1. В)0. Г)2
Ответ(ы):
Гость:
Решаешь квадратное уравнение х^2- 2х+1=0 и получаешь х=1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю:а)5/4 и 3/2, б)2/3 и 2/15, в)7/15 и 5/9, г)1/6 и 3/10, д)1/3 и 5/8, е)5/8 и 2/3, ж)1/2 и 2/15, з)5...
Математика