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В 1 а классе учатся 36 ребят. половина
Математика
В 1 а классе учатся 36 ребят. половина
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
18 ребят это пол класса
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