Пожалуйста ! Сказка Три Толстяка , план каждой части . Будьте добрыми)

Литература
Пожалуйста ! Сказка Три Толстяка , план каждой части . Будьте добрыми)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
План: 1.Гаспар Арнери в стране прожорливых и жестоких. 2. Случай во дворце и его последствия 3.Появление Тибула (человека в зеленом плаще) 4. Воздушные шары и торт 5. Наследник Тутти и кукла 6. Четырнадцатый рынок 7. Живая девочка Суок 8. Штурм дворца
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста! 50 баллов! 5 класс, номер 57.
Ответить
Геометрия
Доведіть,що коли 2 висоти трикутника рівні,то трикутник рівнобедрений
Ответить
Українська мова
Що означає фразеологізм людина в футлярі
Ответить
Математика
3,5 : х= 0,8:3,4 решить пропорцию
Ответить
Математика
Помогите решить 2/11-x+4/11=4/11
Ответить