Доведіть,що коли 2 висоти трикутника рівні,то трикутник рівнобедрений

Геометрия
Доведіть,що коли 2 висоти трикутника рівні,то трикутник рівнобедрений
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Допустим что высота  h(a) и h(b)  приведенные соответственно к сторонам a и b треугольника равны:  h(a) = h(b). Вычисляем площадь треугольника   S =a*h(a)/2 =b*h(b)/2 ,но  по условию   h(a) =h(b) следовательно a =b         (т.е. Δ равнобедренный) .
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