Доведіть,що коли 2 висоти трикутника рівні,то трикутник рівнобедрений

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Допустим что высота h(a) и h(b) приведенные соответственно к сторонам a и b треугольника равны: h(a) = h(b). Вычисляем площадь треугольника S =a*h(a)/2 =b*h(b)/2 ,но по условию h(a) =h(b) следовательно a =b (т.е. Δ равнобедренный) .