Що означає фразеологізм людина в футлярі
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Що означає фразеологізм людина в футлярі
Ответ(ы):
Гость:
Человек, ничем не интересующийся, кроме своих мелких житейских проблем.
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