Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю) а) 5/4 и 3/2 б) 2/3 и 2/15 в) 7/15 и 5/9 г) 1/6 и 3/10 д) 1/3 и 5/18 е) 5/8 и 2/3 ж) 1/2 и 2/15 з) 5/12 и 7/15 и) 3/10 и 33/100

Гость: Гость:

5/4 и 3/2 = 5/4 и 6/4 2/3 и 2/15 10/15 и 2/15 7/15 и 5/9 = 21/45 и 25/45 1/6 и 3/10= 5/30 и 9/30 1/3 и 5/18= 6/18 и 2/18 5/8 и 2/3 15/24 и 16/24 1/2 и 2/15 = 15/30 и 4/30 5/12 и 7/15= 25/60 и 28/60 3/10 и 33/100 = 30/100 и 33/100