Помогите подалуйста срочно

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Помогите подалуйста срочно
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Гость:
На большом озере я катался на коньках
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