Помогите! Подберите термины к следующим определениям. Священная книга христиан- Священная книга мусульман- Глава христианской церкви- Мастерская по переписыванию книг в монастыре- Священные изображения Бога и святых- Иск...

История

Помогите! Подберите термины к следующим определениям. Священная книга христиан- Священная книга мусульман- Глава христианской церкви- Мастерская по переписыванию книг в монастыре- Священные изображения Бога и святых- Искусство письма- Здание,где молются мусульмае-

Автор: Гость