Помогите! Подберите термины к следующим определениям. Священная книга христиан- Священная книга мусульман- Глава христианской церкви- Мастерская по переписыванию книг в монастыре- Священные изображения Бога и святых- Иск...
История
Помогите! Подберите термины к следующим определениям. Священная книга христиан- Священная книга мусульман- Глава христианской церкви- Мастерская по переписыванию книг в монастыре- Священные изображения Бога и святых- Искусство письма- Здание,где молются мусульмае-
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1) Библия 2) Коран 3) монах 7) мечеть
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