Помогите подобрать существительные к словам: наколенный раскаленный обжигающий ??трастный пламенный пылкий жаркий несдержанный необузданный вспыльчивый жгучий обжигающий палящий в любых формах

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Помогите подобрать существительные к словам: наколенный раскаленный обжигающий ??трастный пламенный пылкий жаркий несдержанный необузданный вспыльчивый жгучий обжигающий палящий в любых формах
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Автор: Гость
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Гость:
Накопленный метал, раскаленное железо, ожигающее слово, страстный разговор, пламенный закат, пылкий танец, жаркий день, несдержанный человек, необузданный ребенок, вспыльчивый мужчина, жгучий перец, обжигающее пламя, палящее солнце.
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