В пузырик мы кинули горошек , что будет происходит с этим горошком ? . всё происходило в невесомости .

Физика
В пузырик мы кинули горошек , что будет происходит с этим горошком ? . всё происходило в невесомости .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горошек будет в пузыре в любом месте, в невесомости закон Архимеда (выталкивающая сила) не действует. (Нет веса)==============

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