Помогите пожалуйста с химией!!!!! Срочно!!!!!!!!! 1. Заряд ядра атома визначається: а) числом електронів на зовнішньому енергетичному рівні; б) числом нейтронів; в) числом протонів. 2. Ядро атома містить відповідно протон...
Химия
Помогите пожалуйста с химией!!!!! Срочно!!!!!!!!! 1. Заряд ядра атома визначається: а) числом електронів на зовнішньому енергетичному рівні; б) числом нейтронів; в) числом протонів. 2. Ядро атома містить відповідно протонів і нейтронів: а) 80 і 120; б) 80 і 100; в) 80 і 80. 3. Укажіть максимальну кількість електронів, що може перебувати на одній орбіталі: а) три; б) два; в) один. 4. Електронна формула зовнішнього енергетичного рівня атома ns2np6 відповідає елементам головної підгрупи: а) VI групи; б) II групи; в) VIII групи. 5. Відносна молекулярна маса оксиду елемента І групи дорівнює 144. Масова частка елемента в ньому — 88,89 %. Укажіть елемент: а) Сu; б) К; в) Рb. 6. У ряду кислот НСlO4 - H2SO4 - Н3РO4 - H2SiO3 найбільш сильною кислотою є: а) Н3РO4; б) H2SiO3; в) НСlO4; г) H2SO4: 7. Елемент головної підгрупи IV групи утворює летку сполуку з Гідрогеном, масова частка цього елемента в якій — 5,2 %. Визначте цей елемент, укажіть формулу його вищого оксиду й леткої сполуки з Гідрогеном. 8. Напишіть схему будови атома, електронну формулу і схему розподілу електронів по квантових комірках: а) для атома Фосфору; б) для іона Алюмінію АГ3. 9. Двовалентний метал масою 2,5 г без залишку прореагував з водою. При цьому виділився газ об'ємом 1,4 л (н. у.). Визначте метал. 10. З допомогою алгоритму складіть характеристику Карбону за положенням у періодичній системі хімічних елементів.
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Такаяже кр у нас была во вторник
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