Напиши план на тему древние славяни

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Сегодня судить о происхождение древних славян мы можем лишь по косвенным источникам и артефактам, найденным при раскопках, по которым, однако, территория древних славянникак четко не очерчивается. Быт только начинающих разделяться протоиндоевропейцевбыл довольно единообразный, потому нет однозначного ответа по этнической принадлежности людей, оставивших материальные следы. Самыми доказательными являются письменные источники, но от древних славянах нет письменных источников, поэтому достоверные источники о древних славянах появляются лишь в начале нашей эры у древнеримских авторов, которые сами пользуются пересказами и слухами о неведомых народностях, с которыми еще предстояло соприкоснуться расширяющейся Римской империи.