Общие признаки ужа и гадюки

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Главный признак ужа обыкновенного Итак, главное отличие ужа обыкновенного от всех других змей — светлые (обычно желтые или оранжевые) пятна по бокам головы, что хорошо видно на фото. У гадюки таких пятен нет. Это, что называется, экспресс-диагностика: есть пятна — значит, наверняка, уж. Прочие различия ужей и гадюк Но есть и менее очевидные различия. Окраска: У гадюки на спине, как правило, бывает узор в виде зигзага. У ужа обыкновенного — нет. Однако некоторые гадюки (в частности, почти все, встречающиеся в Тамбовской области) имеют темную окраску, и узор на них разглядеть не получится. Сложнее обстоит дело с водяным ужом. Шахматное расположение пятен, зачастую, может быть воспринято наблюдателем как гадючий зигзаг, тем не менее, если приглядеться, то это именно отдельные пятна. Форма тела, длина хвоста: Уж он потому и уж, что сужается от головы к хвосту плавно, а сам хвост достаточно длинный. У гадюки хвост короткий и сужается резко. Внимательно посмотрите на фото водяного ужа и степной гадюки выше — разница хорошо заметна. Форма головы и щитки: У гадюки голова гораздо более треугольная. Посмотрите еще раз на фото наших подопытных и почувствуйте разницу. У ужа голова покрыта крупными щитками, у гадюки -мелкими. Глаза: Ну, а если посмотреть нашим героям в глаза, то выяснится еще одно важное различие: у гадюки зрачок вертикальный, а у ужа — круглый. ￼ Глаза ужа обыкновенного и гадюки степной Понятно, что в боевых условиях встречи со змеей оценивать форму носа и глаз обычно бывает как-то некогда, но мало ли что. Способность оценить одним беглым взглядом все перечисленные выше факторы, включая форму хвоста и головы, приходит с опытом, которого у большинства читающих эти строки нет и, к счастью, никогда не будет. Однако знать приведенные отличия надо — предупрежден=вооружен.