Текст на тему любимая природа маленький текст

Гость: Гость:

Мой любимый уголок природы - это стоящий недалеко от нашего дома лесок. Я могу ходить сюда в любое время года. Весной и летом просто погулять. Осенью за грибами. Зимой катаюсь на лыжах. Сейчас я хожу туда только по выходным. Во-первых, начался учебный год и стало некогда. Во-вторых, теперь там грибов искать нечего, все равно не найдешь - замерзли. Но и на лыжах пока не покатаешься. Остается только вспоминать, какие там грибы обычно растут: белые, моховики, горькушки - это из съедобных, а поганок зато полным-полно. Бывает, что это уютное, тихое местечко посещают не очень хорошие туристы, которые мусорят, жгут костры, ломают ветки деревьев. Очень обидно, что даже взрослые люди не всегда видят и ценят красоту. Недалеко от моего любимого лесочка проходит дорога, за которой опять лес, но он чужой и опасный. Туда я хожу только со взрослыми. Ведь там можно заблудиться, потеряться, а если зайти глубже, то и попасть в зубы какого-нибудь зверя. В том лесу не мусорят, не жгут костры, и разных видов грибов там гораздо больше. Люблю я, конечно, больше наш лесок. В нем я чувствую себя как дома.