Помогите подписать каждое слово как часть речи!!! Пузатый чайник знаменит В любое время года. Особенно когда стоит Неважная погода. Пых-пых,горячий вкусный чай Разгонит скуку и печаль. Он с мёдом,он с вареньем, С чудесн...

Русский язык
Помогите подписать каждое слово как часть речи!!! Пузатый чайник знаменит В любое время года. Особенно когда стоит Неважная погода. Пых-пых,горячий вкусный чай Разгонит скуку и печаль. Он с мёдом,он с вареньем, С чудесным настроеньем!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прил наз гл                  гл прил  наз          прил прил наз гл наз союз наз местоимение частица наз мест частица наз прил наз извини но точно не знаю
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