Помогите подписать каждое слово как часть речи!!! Пузатый чайник знаменит В любое время года. Особенно когда стоит Неважная погода. Пых-пых,горячий вкусный чай Разгонит скуку и печаль. Он с мёдом,он с вареньем, С чудесн...

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Помогите подписать каждое слово как часть речи!!! Пузатый чайник знаменит В любое время года. Особенно когда стоит Неважная погода. Пых-пых,горячий вкусный чай Разгонит скуку и печаль. Он с мёдом,он с вареньем, С чудесным настроеньем!!!

Автор: Гость