Помогите! Попробуйте создать собственную небольшую сказку на одну из школьных те?? в духе сказки джанни родари сказки по телефону

Литература
Помогите! Попробуйте создать собственную небольшую сказку на одну из школьных те?? в духе сказки джанни родари сказки по телефону
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жили были дед да баба сдохли вместе утром рано.
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