Начерти две окружности с общим центром. Радиус большей окружности 4см,а меньшей 3с??.Провели отрезок,пересекающий каждую из окружностей в двух точках.

Математика

Начерти две окружности с общим центром. Радиус большей окружности 4см,а меньшей 3с??.Провели отрезок,пересекающий каждую из окружностей в двух точках.

Автор: Гость