Начерти две окружности с общим центром. Радиус большей окружности 4см,а меньшей 3с??.Провели отрезок,пересекающий каждую из окружностей в двух точках.

Математика
Начерти две окружности с общим центром. Радиус большей окружности 4см,а меньшей 3с??.Провели отрезок,пересекающий каждую из окружностей в двух точках.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проведи радиус......
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