Найдите длину окружности , если площадь вписанного в неё правильного шестиугольн??ка равна 72√ 2 см
Геометрия
Найдите длину окружности , если площадь вписанного в неё правильного шестиугольн??ка равна 72√ 2 см
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