Помогите!, поставьте предложения правильно!( в правильном порядке)

Гость: Гость:

Мэг:325091 Мистер Уилсон: Здравствуйте. Говорит Джон Уилсон. Можно мне поговорить с мистером Блэком? Мэг:Мне жаль, мистер Уилсон. Но его нет здесь. Мистер Уилсон: Как жаль! Мэг: Мистер Уилсон, Вы сможете перезвонить в 6 часов? Мистер Уилсон: Конечно, смогу! Спасибо, до свидания. Мэг:До свидания. *Текс написан в более разговорной форме, т.е. "hello" переводится как "привет", а не "здравствуйте", а "bye" вообще значит "пока". Но, судя по обращениям Мэг, они не друзья, поэтому я перевела в уважительной форме.