Помогите пожалуйста с экономикой(с объяснением, очень надо)
Экономика
Помогите пожалуйста с экономикой(с объяснением, очень надо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. по формуле оборотный период в днях=среднегодовой остаток×360/выручку в год выручка=среднегодовой остаток×360/80=120тыс×360/80=540тыс 1. куплено 18 станков по 70 тыс=18×70=1260тыс списано 6×50+5×36=480тыс тз них 5% ликвидационная сумма 5%=24тыс итого основные фонды 20млн+1.260млн-0.480млн+0.024=20.804млн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста! Мама раздала 20 конфет поровну 3 дочерям и 2 сыновьям. Сколько ??онфет получил каждый ребёнок? нужно составить выражение
Биология
Обмен в-в . Выделение. Кожа. 1. Что такое пластический обмен в-в? А) совокупность реакций окисления и распада Б) совокупность реакций биосинт...
География