Помогите пожалуйста с экономикой(с объяснением, очень надо)

Гость: Гость:

2. по формуле оборотный период в днях=среднегодовой остаток×360/выручку в год выручка=среднегодовой остаток×360/80=120тыс×360/80=540тыс 1. куплено 18 станков по 70 тыс=18×70=1260тыс списано 6×50+5×36=480тыс тз них 5% ликвидационная сумма 5%=24тыс итого основные фонды 20млн+1.260млн-0.480млн+0.024=20.804млн