Обмен в-в . Выделение. Кожа. 1. Что такое пластический обмен в-в? А) совокупность реакций окисления и распада Б) совокупность реакций биосинтеза веществ В) удаление конечных продуктов обмена во внешнюю среду Г) выделение п...

Биология

Обмен в-в . Выделение. Кожа. 1. Что такое пластический обмен в-в? А) совокупность реакций окисления и распада Б) совокупность реакций биосинтеза веществ В) удаление конечных продуктов обмена во внешнюю среду Г) выделение пищеварительных соков в желудок и кишечник 2. Из каких веществ синтезируются молекулы человеческого белка в клетке? А) аминокислот пищи Б) минеральных солей В) из ферментов Г) из глицерина и жирных кислот 3. Каково значение воды в организме? А) источник энергии Б)растворитель и среда для химических реакций В) участвует в свертывании крови Г) строительный материал клетки 4.Основная функционально-структурная единица почки? А) лоханка Б) мозговое вещество В) нефрон Г) все перечисленное 5. Жидкий продукт выделения , образующийся в почке? А) пот Б) вода В) моча Г) все перечисленное 6, Из скольких слоев состоит кожа? А) из 2 Б) из 3 В) из 4 Г) из 1 7. Кожа выполняет следующие функции А) защитную Б) рецепторную В) выделительную Г) все перечисленные 8. Каковы функции потовых желез? А) выделение кожного сала Б)выделение пота В) поглощение кислорода Г) выделение углекислого газа 9. При недостатке какого вещества в пище человек заболевает куриной слепотой? А )белки, жиры, углеводы Б) витамин В В) витамин А Г)витамин Д 10. Какие противоположные процессы составляют обмен веществ и энергии в клетке? А) газообмен в клетке и тканях Б) пластический обмен и энергетический В) пищеварение и всасывание пищи г) рост и размножение 11. Установите последовательность процесса образования мочи. А) Поступление крови к почкам по почечной артерии Б) Поступление первичной мочи в почечный каналец В) Фильтрация крови в капиллярных клубочках Г) образование первичной мочи в почечной капсуле Д) всасывание из первичной мочи воды и некоторых растворенных в ней веществ Е) возврат в кровь необходимых для организма веществ через сеть капилляров, оплетающих почечный каналец Ж) стекание образовавшейся в почечном канальце мочи в почечную лоханку З) выделение в мочу аммиак и некоторых других веществ клетками эпителия почечного канальца 12. Что такое авитаминоз? Каковы его последствия? Зачем стирают одежду ? Почему зимнее пальто шьют из мехе? Почему жители южных стран носят светлую одежду?

Автор: Гость