У просторі дано пряму m і точку а скільки існує різних прямих які проходять через а і паралельні до m

Геометрия
У просторі дано пряму m і точку а скільки існує різних прямих які проходять через а і паралельні до m
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ніскільки, тому що через точку а може проходити кілька прямих але не паралельних до прямої на якій лежить точка а
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