Кого из наших соотечественников признают великим полководцем 20 века?
Окружающий мир
Кого из наших соотечественников признают великим полководцем 20 века?
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Ответ: Георгий Константинович Жуков
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