Мотоцикл движется со скоростью 65 км/ч. Какое расстояние он преодолеет за 5 ч

Математика
Мотоцикл движется со скоростью 65 км/ч. Какое расстояние он преодолеет за 5 ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние =скорость х время. 65*5=325 км
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